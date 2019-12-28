Путин подписал закон о возврате курилок в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий места для курения в аэропорты.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает курить табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции. Непрозрачные курилки будут расположены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.

Законопроект, допускавший курение в специально отведенных местах в зданиях аэропорта, был внесен в Госдуму в конце 2017 года депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским. В феврале 2018 года автор отредактировал законопроект по рекомендации профильного думского комитета по охране здоровья. После чего, комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

Против законопроекта выступил Минздрав, по мнению которого, возвращение мест для курения в здания аэропортов будет способствовать увеличению количества курильщиков. 16 июля законопроект был принят большинством голосов в первом чтении на пленарном заседании.

Отметим, что курение в общественных местах было запрещено в стране в 2013 году «антитабачным» законом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому в стране могут ввести единую минимальную цену на пачку сигарет.