В России могут установить минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому в стране могут ввести единую минимальную цену на пачку сигарет.

Сейчас в России действует ограничение на продажу сигарет по цене выше максимальной розничной, которую устанавливает производитель. Также запрещается продавать сигареты по цене ниже минимальной розничной, которая составляет 75% от максимальной.

Теперь депутаты предлагают ввести в стране минимальную цену для всех сигарет. Ее будут рассчитывать, исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку, а также НДС. Так, в этом году минимальная цена на пачку составила бы 86 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали меньше покупать сигареты. Эксперты отмечают, что с января 2019 года по октябрь 2019 года россияне спрос на сигареты упал примерно на пять процентов.