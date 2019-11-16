Россияне стали меньше покупать сигареты

Спрос за текущий год упал на пять процентов. Но это не значит, что они избавились от вредной привычки.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает RT со ссылкой на статистику платформ фискальных данных. Эксперты отмечают, что с января 2019 года по октябрь 2019 года россияне спрос на сигареты упал примерно на пять процентов. При этом они заметили, что люди стали чаще покупать стики для нагревания табака – «Такском» зафиксировал рост продаж в четыре с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Значит, далеко не все курильщики смогли попрощаться с пагубной привычкой.

К слову, средняя стоимость пачки сигарет – 115 рублей, а вот стики стоят в среднем на 20 рублей дороже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лабрадор Данила унюхал на финской границе почти тысячу сигарет Marlboro. водителя Hyundai остановили в пункте пропуска «Торфяновка». Он сделал вид, что ничего запретного не везет.