Лабрадор Данила унюхал на финской границе почти тысячу сигарет Marlboro

Лабрадор Данила унюхал на финской границе почти тысячу сигарет Marlboro
Таможенники насчитали 899 пачек, которые были спрятаны в обшивке машины. Фото: СЗТУ

Россиянин хотел вывезти в Финляндию 899 пачек сигарет Marlboro, но запах табака унюхал служебный лабрадор по кличке Данила.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, водителя Hyundai остановили в пункте пропуска «Торфяновка». Он сделал вид, что ничего запретного не везет, но пес дал понять таможенникам, что в автомобиле может находиться тайник.

Оказалось, что в скрытых полостях автомобиля находится незадекларированный товар.

Таможенники насчитали 899 пачек, которые были спрятаны в обшивке машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финская таможня запустила русскоязычную версию сайта. Теперь туристам из России доступна страница с часто задаваемыми вопросами и правилами таможенных пунктов Финляндии и Евросоюза. Сотрудники таможенных пунктов надеются, что появление русскоязычной версии сайта скажется на осведомленности пересекающих пограничные пункты граждан РФ.

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