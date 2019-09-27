Финская таможня запустила русскоязычную версию сайта

Теперь туристам из России доступна страница с часто задаваемыми вопросами и правилами таможенных пунктов Финляндии и Евросоюза.

На сайте финской таможни добавили русскоязычную версию, содержащую советы и правила для российских туристов. Полезные сведения есть и для тех, кто путешествует за границу, и для возвращающихся домой путешественников. Так, на сайте можно узнать условия провоза лекарств и список запрещенных к ввозу, или ознакомиться с системой tax-free, доступной для совершивших покупки на территории Финляндии туристов.

Сотрудники таможенных пунктов надеются, что появление русскоязычной версии сайта скажется на осведомленности пересекающих пограничные пункты граждан РФ.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Финляндии подключили новые технологии для борьбы с пересекающими границу нелегалами. Теперь за приграничной территорией наблюдают беспилотники.