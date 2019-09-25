Беспилотники патрулируют границу Финляндии для борьбы с нелегалами

На финской границе запустили дроны для слежки за нелегалами. Фото: unsplash.com

На финской границе запустили дроны для слежки за нелегалами. Фото: unsplash.com

Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии запустил в тестовом режиме систему, которая автоматически следит за движением человека при попытке пересечь госграницу. Технологии призваны помочь в борьбе с нелегалами.

Недалеко от города Иматра установили прибор, похожий на пикап. Когда сенсоры замечают движение близ финляндско-российской границы, открывается откидная крыша прибора и в воздух поднимается дрон.

Беспилотник оснащен камерами, что позволяет следить за движением человека, пока к месту едут пограничники. Система в том числе поможет ловить нелегалов, пытающихся пересечь границу в лесу, пишет yle.fi.

С помощью искусственного интеллекта система распознает движение людей и транспорта. Пограничникам дроны помогут определить, кто пытается пересечь границу — человек иили животное.

В будущем число дронов планируется увеличить. Их будут применять для контроля за внешними границами ЕС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на российско-финской границе откроется в 2024 году новый погранпункт. Его оборудуют в муниципалитете Париккала.