Беспилотники патрулируют границу Финляндии для борьбы с нелегалами

Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии запустил в тестовом режиме систему, которая автоматически следит за движением человека при попытке пересечь госграницу. Технологии призваны помочь в борьбе с нелегалами.
Недалеко от города Иматра установили прибор, похожий на пикап. Когда сенсоры замечают движение близ финляндско-российской границы, открывается откидная крыша прибора и в воздух поднимается дрон.
Беспилотник оснащен камерами, что позволяет следить за движением человека, пока к месту едут пограничники. Система в том числе поможет ловить нелегалов, пытающихся пересечь границу в лесу, пишет yle.fi.
С помощью искусственного интеллекта система распознает движение людей и транспорта. Пограничникам дроны помогут определить, кто пытается пересечь границу — человек иили животное.
В будущем число дронов планируется увеличить. Их будут применять для контроля за внешними границами ЕС.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на российско-финской границе откроется в 2024 году новый погранпункт. Его оборудуют в муниципалитете Париккала.