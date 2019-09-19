Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с Россией

Новый погранпункт для туристов появится в 2024 году в муниципалитете Париккала на российско-финской границе.

Новый погранпункт Париккала-Сювяоро имеет все шансы на то, чтобы стать четверым по популярности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым — для пассажирского, сообщает служба новостей Yle.

Подготовка к открытию погранпункта начнет МВД Суоми в следующем году. Строительство должны начать в 2022 году. Новый погранпереход может принести в финскую экономику порядка 80 млн евро в год.

По словам главы региона Южная Карелия Матти Вииалайнена, положительные последствия открытия нового погранперехода будут ощущаться в Северной Карелии и Северном Саво, поскольку после открытия у них появится хорошее автомобильное сообщение с Петербургом. Он отметил, что дорога между Ладогой и Саймой будет занимать всего час.

Ранее GazetaSPb сообщала, что значительная часть петербуржцев выразили положительное отношение к Финляндии.