Значительная часть петербуржцев выразили положительное отношение к Финляндии

Оценку «хорошо» или «очень хорошо» в качестве своего отношения к Финляндии поставили 95% жителей Петербурга и 88% ленинградцев.

В опросе, проводимом в рамках исследования «Левада-центра», приняли участие более тысячи жителей Петербурга и Ленобласти. Заказчиком исследования выступило Генеральное консульство Финляндии в Северной столице.

Петербуржцами и ленинградцами наиболее ценятся вода и экология. Также среди положительных ассоциаций с Суоми называют высокий уровень жизни и хорошее качество товаров. Лишь 1% опрошенных выразил свое негативное отношение к стране.

При этом в Москве данный показатель составил 86%, а по всей стране — 71%. Согласно мнению аналитиков, подобные высокие оценки связаны с непосредственной близостью Финляндии и удобным транспортным сообщением с ней.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Финляндия возглавила топ стран для путешествий по дикой природе.