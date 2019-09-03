Финляндия возглавила топ стран для путешествий по дикой природе

Многие туристы любят ездить в скандинавскую страну, чтобы полюбоваться пейзажами.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Лидирующее место в рейтинге заняла Финляндия, согласно данным Глобального индекса путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index). Эксперты считают, что страна отлично подходить для путешествий по дикой природе – она привлекает своими пейзажами, большому разнообразию видов и желанием сохранить природу. В Финляндии работают 39 нацпарков, более 70% страны покрыты лесами.

К слову, в текущем году страну посетило больше туристов, чем обычно. Второе место в списке заняла Швеция, а тройку лидеров замкнула Бразилия. Россия же оказалась на 14-й строчке.

Напоминаем, что петербуржцам теперь сложнее получить визу в Финляндию – новые правила вступили в силу в начале сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ленобласть и Финляндия объединятся для защиты Финского залива от загрязнений.