Поезда петербургского метро украсили плакатами ко Дню полного снятия блокады Ленинграда

Вагоны петербургского метро украсили плакатами ко Дню полного снятия блокады Ленинграда.

В вагонах поездов появилось по 350 плакатов в рамках формата А3 и А2, сообщили в пресс-служба городской подземки. Кроме того, на балюстрадах эскалаторов установили 35 плакатов и мини-баннеров, а на верхних и нижних гребенках эскалаторов — 35 постеров.

В преддверии празднования годовщины полного снятия блокады Ленинграда на звуковом канале метро начали транслировать поздравительный ролик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 15 января Санкт-Петербург начнут украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В городе установят стилизованные флаги и праздничные баннеры, всего будет использовано больше 2-х тысяч единиц декора. В метро также появятся специальные плакаты, а также звуковой ролик на эскалаторах. На 16 экранах города будут показывать специальный видеоролик к памятной дате.