Петербург начнут украшать ко дню снятия блокады Ленинграда

Петербург начнут украшать ко дню снятия блокады Ленинграда
На Пискаревском кладбище ежегодно проводятся мемориальные церемонии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С 15 января Санкт-Петербург начнут украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Праздничный облик приобретут центральные набережные города: Дворцовая, Кутузова, Адмиралтейская, Смольная и Воскресенская. Торжественные композиции на тросовых конструкциях украсят Невский, Московский и Суворовский проспекты», — сообщили в Смольном.

В городе установят стилизованные флаги и праздничные баннеры, всего будет использовано больше 2-х тысяч единиц декора. В метро также появятся специальные плакаты, а также звуковой ролик на эскалаторах. На 16 экранах города будут показывать специальный видеоролик к памятной дате.

Процесс украшения города будут контролировать чиновники Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Государственную думу внесен законопроект, по которому россиянам с детьми упростят переход на ипотеку с более выгодными условиями.

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