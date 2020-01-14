Россиянам с детьми могут упростить переход на ипотеку

В Государственную думу внесен законопроект, по которому россиянам с детьми упростят переход на ипотеку с более выгодными условиями.

При принятии подготовленного документа снизятся риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект уже внесен в Государственную думу.

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