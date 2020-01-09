Петербург оказался в рейтинге популярных портовых городов России

На основе оплаченных забронированных квартир был составлен список самых популярные портовые города в стране.

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге. В пятерку самых популярных портовых российских городов для летних путешествий в 2020 вошли также Таганрог и Калининград. Об этом сообщили в сервисе Tvil.ru.

На первом месте расположился Севастополь, а на втором Туапсе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно какие купюры чаще всего подделывают мошенники. В Министерстве внутренних дел России сообщили, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей подвергаются подделке реже. Также чаще всего подделывают иностранные купюры 100 и 500 евро.