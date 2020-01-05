В МВД рассказали, какие купюры чаще всего подделывают

В Министерстве внутренних дел России сообщили, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей подвергаются подделке реже. Также чаще всего подделывают иностранные купюры 100 и 500 евро.

За первые полгода 2019 года было обнаружено больше 41 тысячи поддельных купюр, из которых 39,5 тысяч оказались в рублях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.