Генпрокуратура хочет изъять землю и дом у экс-чиновника Росавтодора

Генпрокуратура направила в Петродворцовый районный суд Петербурга иск к бывшей супруге экс-начальника одного из подведомственных Росавтодору учреждений.

Генпрокуратура требует изъять у бывшего чиновника Росавтодора и обратить в доход государства недвижимое имущество, которое было приобретено на неподтвержденные доходы его супруги.

В ведомстве считают, будучи супругой экс-чиновника она купила недостроенный дом площадью более 500 квадратных метров и земельный участок площадью 2,6 тысячи квадратных метров в Ленобласти. Общая стоимость покупки превысила совокупный доход семьи за три года — а именно 17 млн рублей. Законности получения этих средств не была подтверждена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ. Черкалина и еще нескольких бывших сотрудников спецслужб задержали в конце апреля. Его обвиняют в получении взяток на сумму в $850 тыс.