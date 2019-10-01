Полковнику Черкалину приносили взятки прямо в здание ФСБ на Лубянке

Обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.

Как полагает следствие, посредником, приносившим Черкалину деньги от коммерсантов, был еще один полковник ФСБ — Михаил Горбатов. Он уже отбывает наказание за махинации. Банкиры передавали ему наличные (по одному из эпизодов — до $50 тыс. ежемесячно), а Горбатов отдавал их Черкалину на улице у штаб-квартиры ФСБ или в одном из кафе, которое находится поблизости, сообщает «Коммерсант».

Черкалина и еще нескольких бывших сотрудников спецслужб задержали в конце апреля. Его обвиняют в получении взяток на сумму в $850 тыс. В общей сложности, у трех полковников ФСБ при обысках изъяли ценности на сумму в 12 млрд руб. — пачки с купюрами хранились в спортивных сумках и коробках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что руководитель стройфирмы за дачу взятки заплатит штраф в 1,5 млн рублей.