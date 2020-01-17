Три университета в Петербурге нарушили правила содержания общежитий

В Петербурге три университета нарушили правила содержания и ремонта общежитий. Выявить их удалось в ходе проверки прокуратуры.

Ведомство сообщает, что Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) допустил нарушения при содержании здания на проспекте Маршала Жукова, 24. По указанному адресу расположено общежитие.

Здание закреплено за университетом на праве оперативного управления. Собственником его является Российская Федерация.

«Аналогичные нарушения установлены в ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» на пр. Стачек и в ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» на ул. Трефолева», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Ректорам университетов внесены представления об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура нашла нарушения в работе кинотеатра на Петергофском шоссе.