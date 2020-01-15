Прокуратура требует сделать кинотеатр в Петербурге доступным для инвалидов

Прокуратура требует сделать кинотеатр в Петербурге доступным для инвалидов
Менее 3% мест в кинотеатре подходят инвалидам-колясочникам. Фото: pixabay.com

Кинотеатр «Формула кино Жемчужина» на Петергофском шоссе в Петербурге оказался неприспособленным для инвалидов. Менее 3% мест в кинозалах подходит для граждан, использующих кресло-коляску.

Нарушения выявила прокуратура Красносельского района в ходе проверки. Залы кинотеатра оказались технически не оснащены для инвалидов и маломобильных групп населения. Это нарушает закон об обеспечении доступности среды.

«Ненадлежащее исполнение руководством организации своих обязанностей привело к нарушениям культурных прав, а также прав маломобильных групп населения на доступную окружающую среду», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес руководителя «Формулы кино Жемчужина» внесено представление об устранении нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководство БЦ «Звенигородский» обязали выделить парковочные места для инвалидов.

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Прокуратура требует сделать кинотеатр в Петербурге доступным для инвалидов
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