Прокуратура заставила БЦ «Звенигородский» выделить парковочные места для инвалидов

Прокуратура заставила БЦ &#171;Звенигородский&#187; выделить парковочные места для инвалидов
На каждой парковке авто должно быть выделено не менее 10% мест для инвалидов. Фото: pixabay

Правоохранительные органы обязали руководство БЦ «Звенигородский» в Адмиралтейском районе Петербурга выделить парковочные места для инвалидов, сообщили в городской прокуратуре.

К административной ответственности привлекли ООО «Ретро». Руководству организации внесли представление. Согласно действующему закону, на каждой парковке авто должно быть выделено не менее 10% мест для инвалидов, которые не должны занимать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов пообещал, что дети с инвалидностью смогут играть на всех новых площадках. Он отметил, что власти делают все, чтобы «облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями». Так, например, все новые детские площадки оборудованы таким образом, чтобы на них могли играть любые дети.

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