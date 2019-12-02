Беглов пообещал, что дети с инвалидностью смогут играть на всех новых площадках

Губернатор заверил, что делается все для того, чтобы маломобильные петербуржцы чувствовали себя комфортнее.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский» – вечер был посвящен Международному дню инвалидов. Он отметил, что власти делают все, чтобы «облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями». Так, например, все новые детские площадки оборудованы таким образом, чтобы на них могли играть любые дети.

Глава города напомнил, что больше года в Петербурге работает служба социальных участковых, в которую могут обратиться за помощью горожане. На данный момент, к слову, в Северной столице проживают около 600 тысяч человек с инвалидностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организация инвалидов, оставшаяся без помещения, ответила на лукавство КИО.