Беглов пообещал, что дети с инвалидностью смогут играть на всех новых площадках

Беглов пообещал, что дети с инвалидностью смогут играть на всех новых площадках
Фото: pixabay.com

Губернатор заверил, что делается все для того, чтобы маломобильные петербуржцы чувствовали себя комфортнее.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский» – вечер был посвящен Международному дню инвалидов. Он отметил, что власти делают все, чтобы «облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями». Так, например, все новые детские площадки оборудованы таким образом, чтобы на них могли играть любые дети.

Глава города напомнил, что больше года в Петербурге работает служба социальных участковых, в которую могут обратиться за помощью горожане. На данный момент, к слову, в Северной столице проживают около 600 тысяч человек с инвалидностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организация инвалидов, оставшаяся без помещения, ответила на лукавство КИО.

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