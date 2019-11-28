Организация инвалидов, оставшаяся без помещения, ответила на лукавство КИО

Правозащитная организация инвалидов «На коляске без барьеров», оставшаяся без помещения, не готова принять ответ Смольного. Чиновники ссылаются на то, что у организации есть другое помещение, при этом упуская ряд нюансов.

«КИО очень сильно лукавит, когда говорит, что много чего нам предложил. Новое помещение мы получили в апреле 2019 года — спустя два года после начала истории. Все это время мы фактически были на улице», — рассказала gazeta.spb.ru президент «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.

Второе помещение 5-H было передано как частичное удовлетворение досудебной претензии, уточнила Яганова. При этом организации пришлось понести расходы по его восстановлению, в том числе по замене аварийной электрики.

Сейчас правозащитники опасаются, что могут снова оказаться на улице. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение о расторжении договора аренды на помещение 3-H и взыскании с «На коляске без барьеров» 330 тыс. рублей долга по арендной плати и пени в размере 20 тыс. рублей.

Как пояснила президент «На коляске без барьеров», решение не платить за помещение было принято в виду того, что пользоваться им организация не могла по причине аварийности. При этом правозащитники провели ряд процедур, направленных на его восстановление.

«Оба помещения расположены в одном доме. Если мы сейчас оставим или снизим активность по восстановлению того помещения, дом у нас сложиться, и мы потеряем оба. В аварийной ситуации мы в любом случае пойдем на улицу», — пояснила Юлия Яганова.

Организация намерена обжаловать решение арбитражного суда. Параллельно с этим правозащитники обсуждают возможность подачи иска о возмещении расходов, понесенных из-за помещений.