КИО опроверг выселение правозащитной организации инвалидов на улицу

Комитет имущественных отношений Петербурга опроверг информацию о выселении правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» на улицу.

«Организация использует большое помещение площадью 153 кв.м», — сообщили в пресс-службе КИО.

В пользовании правозащитников — помещение 5-H, расположенное на улице Воскова, 6 литера А. Оно расположено по соседству от помещения 3-H, ставшего предметом судебного спора, заверили в комитете.

Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал расторгнуть договор аренды между ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (подведомственного КИО) и организацией «На коляске без барьеров». Предметом договора было помещение 3-H на улице Воскова, 6 литера А. Помимо этого, суд обязал взыскать с организации 330 тыс. рублей за долг по арендной плате и пени в размере 20 тыс. рублей.