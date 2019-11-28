КИО опроверг выселение правозащитной организации инвалидов на улицу

КИО опроверг выселение правозащитной организации инвалидов на улицу
Суд лишил инвалидов помещения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Комитет имущественных отношений Петербурга опроверг информацию о выселении правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» на улицу.

«Организация использует большое помещение площадью 153 кв.м», — сообщили в пресс-службе КИО.

В пользовании правозащитников — помещение 5-H, расположенное на улице Воскова, 6 литера А. Оно расположено по соседству от помещения 3-H, ставшего предметом судебного спора, заверили в комитете.

Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал расторгнуть договор аренды между ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (подведомственного КИО) и организацией «На коляске без барьеров». Предметом договора было помещение 3-H на улице Воскова, 6 литера А. Помимо этого, суд обязал взыскать с организации 330 тыс. рублей за долг по арендной плате и пени в размере 20 тыс. рублей.

инвалиды кио на коляске без барьеров новости спб улица воскова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КИО опроверг выселение правозащитной организации инвалидов на улицу
Константин Малофеев прокомментировал свою причастность к минированию судов
На Площади Мужества вернут подсветку дат «1941» и «1945»
Поезд с душем и сенсорными кранами впервые отправился в путь
Аноним-минер прервал процесс по делу о теракте в метро Петербурга
ГУП «ТЭК СПб» завершило долгострои ООО «КЭР» на Гражданке
Балтийский завод в Петербурге прекратил работу с радиоактивными материалами
В Петербурге для борьба с гололедом закупили в пять раз больше соли