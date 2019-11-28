Петербургскую правозащитную организацию инвалидов выставили на улицу

В Петербурге правозащитная организация инвалидов «На коляске без барьеров» буквально осталась на улице. Их выселения из помещения добилась подведомственная комитету Смольного структура.

Аргументировали соответствующее решение кратко — инвалиды не платили городу аренду. Разбирательства проходили в арбитражном суде Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» (организация подведомственна Комитету имущественных отношений) с городской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров». Спор завершился победой тех, кто ближе к Смольному.

Суд решил взыскать с организации задолженность по арендной плате в размере 330 тыс. рублей и пени за нарушение сроков оплаты в размере 20 тысяч рублей. Также было решено расторгнуть договор аренды, выселив организацию из занимаемого помещения на улице Воскова, д. 6 литера А., помещение 3-Н, которое им предложили петербургские чиновники.

По словам президента «На коляске без барьеров» Юлии Ягановой, как сообщили «АБН», они приняли помещение 1 марта, после чего пытались указать КИО на некоторые проблемные места. Она рассказала, что по условиям договора им нужно было сделать ремонт. Однако впоследствии они поняли, что помещение не очень то и подходит для работы – отсутствовала часть стены. Ответ от КИО они получили только в октябре, когда ситуация уже зашла слишком далеко.

Президент правозащитной организации подчеркнула, что собирается обжаловать решение суда, а затем подавать встречный иск о возмещении ущерба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что инвалидам могут ввести некоторые льготы. Об этом заявили в Госдуме.