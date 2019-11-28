В Госдуме могут ввести льготы инвалидам

Благодаря новым поправка в законодательстве люди с инвалидностью в России смогут бесплатно пользоваться платными трассами.

На автомобили будут устанавливать персонифицированный знак «Инвалид». Об этом рассказ «RT» автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Начиная с июля 2020 года вся информация о транспортных средствах с знаком «Инвалид» будет храниться в федеральном реестре.

После подготовки законопроект направят в правительство.