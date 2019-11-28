Благодаря новым поправка в законодательстве люди с инвалидностью в России смогут бесплатно пользоваться платными трассами.
На автомобили будут устанавливать персонифицированный знак «Инвалид». Об этом рассказ «RT» автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике.
Начиная с июля 2020 года вся информация о транспортных средствах с знаком «Инвалид» будет храниться в федеральном реестре.
После подготовки законопроект направят в правительство.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в городе Порт-Нечес в округе Джефферсон американского штата Техас прогремело несколько взрывов на химическом заводе. ЧП произошло 27 ноября. Местные власти объявили эвакуацию жителей ближайших городов.