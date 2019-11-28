На химзаводе в США прогремели два мощных взрыва

В городе Порт-Нечес в округе Джефферсон американского штата Техас прогремело несколько взрывов на химическом заводе.

ЧП произошло накануне, 27 ноября. Местные власти объявили эвакуацию жителей ближайших городов. Всех людей в радиусе километра призывали уехать от места происшествия после первого взрыва. После второго – эвакуация стала принудительной в радиусе четырех миль (примерно 6,4 километра).

По данным телеканала KFDM News, сообщили «РИА Новости», речь может идти по меньшей мере о 60 тыс. человек, которые проживают в четырех городах и тех, кто приехал навестить близких и родственников в преддверии Дня благодарения. В Соединенных Штатах он отмечается в четверг, 28 ноября.

Сотрудники завода были эвакуированы до второго взрыва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пассажире, который подслушал плавны о взрыве в метрополитене Северной столицы. Об услышанном очевидец рассказал полицейским.