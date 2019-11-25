Пассажир подслушал планы о взрыве в метро Петербурга

Пассажир подслушал планы о взрыве в метро Петербурга
Взрыв якобы хотят устроить на станции "Гражданский проспект". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Полиция Петербурга проверяет информацию о якобы готовящемся взрыве в метро. Информацию о возможном теракте подслушал один из пассажиров.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к сотрудникам метрополитена на станции «Автово» обратился пассажир. Он заявил, что услышал в вагоне разговор о готовящемся взрыве. Двое неизвестных якобы на киргизском языке обсуждали планы устроить теракт на станции «Гражданский проспект».

Мужчина добавил, что для исполнения плана неизвестные ищут человека славянской внешности. Злоумышленники — предположительно уроженцы Киргизии. Внешность неизвестных и их приметы пассажир описал.

Информация передана в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы угрожали устроить взрыв на концерте американской певицы Chrysta Bell в клубе «Космонавт» в Петербурге. Ничего опасного в заведении обнаружено не было. Концерт спокойно прошел 6 ноября.

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Пассажир подслушал планы о взрыве в метро Петербурга
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