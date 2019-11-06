Анонимы пригрозили терактом в петербургском клубе «Космонавт»

Анонимы пригрозили терактом в петербургском клубе &#171;Космонавт&#187;
Клуб после анонимного сообщения проверили на наличие взрывных устройств. Фото: Клуб "Космонавт"

На сайте клуба «Космонавт» разместили сообщение с угрозой теракта. Неизвестные угрожают устроить взрыв во время концерта американской певицы Chrysta Bell в Петербурге.

Информация об угрозах поступила в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку и разыскивает авторов письма.

Сообщение с угрозами было оставлено на сайте 5 ноября. Неизвестные заявили, что намерены превратить «Космонавт» в самый «кровавый клуб в истории». Для своих целей они планируют использовать самодельные квадрокоптеры со взрывными устройствами, пишет «Мойка78».

Анонимы готовы отменить теракт, если им перешлют биткоины.

В целях безопасности полиция осмотрела клуб «Космонавт». Однако ничего подозрительного найдено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Йога Центр» на улице Ушинского поступило сообщение об угрозе взрыва. Взрывных устройств при осмотре спортивного клуба не обнаружено.

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