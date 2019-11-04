Аноним сообщил о бомбе в центре йоги на Ушинского

В Калининском районе Петербурга искали взрывное устройство. Неизвестный сообщил о бомбе в спортивном клубе «Йога Центр» на улице Ушинского.

Аноним позвонил в полицию вечером 3 ноября. Мужским голосом он сообщил, что в йога-центре может произойти взрыв, после чего повесил трубку.

Выяснилось, что номер зарегистрирован на АО «Сервис Проект Технологии», сообщает 78.ru. Личность звонившего не установлена.

Эвакуация в спортивном клубе не проводилась. Помещение обыскали и провери на наличие взрывных устройств, однако ничего опасного обнаружить не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Пионерская» искали бомбу. Неизвестный с детским голосом сообщил о взрывном устройстве по телефону. Ничего опасного на станции и прилегающих территориях обнаружено не было. Спасатели обследовали вестибюль и улицу Пионерскую от Большой Пушкарской до набережной Адмирала Лазарева.