Полицейские разыскивают телефонного террориста, сообщившего о бомбе на Пионерской

В отдел полиции сообщили о бомбе на станции метро «Пионерская». Инцидент произошел во вторник, 15 октября, в 18:05. Звонивший сообщил об обнаружении детским голосом.

К станции оперативно прибыли сотрудники УМВД РФ по Приморском району. Они осмотрели вестибюль и прилегающую территорию. Правоохранители также прошлись по улице Пионерской от Большой Пушкарской улицы до набережной Адмирала Лазарева. В результате обхода взрывчатые устройства были не обнаружены.

Как стало известно GazetaSPb, в настоящее время устанавливается личность звонившего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный вынес из квартиры врача более 50 тысяч. Со слов заявителя, злоумышленник вскрыл замок и проник в помещение.