Неизвестный вынес из квартиры врача 55 тысяч на Комендантском проспекте

Все произошло в одном из домов на Комендантском проспекте. Фото: Google View

Все произошло в одном из домов на Комендантском проспекте. Фото: Google View

В Приморском районе Северной столицы сотрудники правопорядка проводят расследование по факту квартирной кражи.

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, в одном из домов на Комендантском проспекте. Со слов 57-летнего врача-эксперта, злоумышленник взломал замок в двери и проник в квартиру. Неизвестный вынес оттуда 55 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские занимаются розысками злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный лишил петербурженку дорогостоящих ювелирный изделий. Сумма ущерба составила 800 тысяч.