Полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших косметичку с «ювелиркой» на 800 тысяч в Петербурге

В Васильевском районе сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленника, который похитил косметичку с ювелирными украшениями.

Инцидент произошел во вторник, 15 октября, в гостинице по улице Большой Морской. Со слов 48-летней заявительницы, она обнаружила в своем номере отсутствие косметички с дорогостоящими украшениями.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 800 тыс. рублей. По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании подозреваемой в жестоком убийстве. Женщина расчленила тело соседа. Фрагменты тела были найдены в полиэтиленовых пакетах.