Задержана подозреваемая в расчленении петербуржца на Канонерском острове

Убийство произошло в доме №4 по Кустарному переулку. Фото: Google View

Убийство произошло в доме №4 по Кустарному переулку. Фото: Google View

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в жестоком убийстве. Страшный инцидент произошел 5 апреля на Канонерском острове.

Все случилось в около дома №3. На месте были обнаружены пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела. По факту находки было возбуждено уголовное дело.

В результате розыска правоохранители задержали подозреваемую в совершении преступления. Как стало известно GazetaSPb, ею оказалась 41-летняя безработная женщина.

По предварительным данным, 29 марта жительница убила 39-летнего соседа по коммуналке в Кустарном переулке, 4. После она расчленила тело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о жестоком избиении мужчины в Петербурге. Все произошло во время распития спиртных напитков.