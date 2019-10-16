Житель Башкирии избил петербуржца до переломов на Дунайском проспекте

Житель Башкирии избил петербуржца до переломов на Дунайском проспекте
Дунайский проспект, 23. Фото: Google View

Совместное распитие спиртных напитков закончилось избиением собутыльника. Все произошло во вторник ночью, 15 октября, около дома 23 по Дунайскому проспекту.

О случившемся в отдел полиции сообщили очевидцы. Прохожие обнаружили мужчину, который лежал в крови на дороге. По предварительным данным, его избил руками и ногами житель республики Башкирия, проживающий в хостеле.

Как стало известно GazetaSPb, пострадавшего госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии. У мужчины были обнаружены многочисленные переломы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который вынес из частного дома пенсионерки ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 170 тысяч.

госпитализация избиение новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенионерка всадила нож в грудь зятю
Полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших косметичку с ...
Задержана подозреваемая в расчленении петербуржца на Канонерском острове
Задержан мужчина, избивший соседа пневматическим пистолетом
Житель Башкирии избил петербуржца до переломов на Дунайском проспекте
Прокуратура оштрафовала ночной алкогольный ларек на Гаванской
Цены «Победы» на билеты в Россию резко вырастут
«Домушник» вынес из дома пенсионерки украшения на 170 тысяч в ...