Житель Башкирии избил петербуржца до переломов на Дунайском проспекте

Совместное распитие спиртных напитков закончилось избиением собутыльника. Все произошло во вторник ночью, 15 октября, около дома 23 по Дунайскому проспекту.

О случившемся в отдел полиции сообщили очевидцы. Прохожие обнаружили мужчину, который лежал в крови на дороге. По предварительным данным, его избил руками и ногами житель республики Башкирия, проживающий в хостеле.

Как стало известно GazetaSPb, пострадавшего госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии. У мужчины были обнаружены многочисленные переломы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который вынес из частного дома пенсионерки ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 170 тысяч.