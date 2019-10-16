«Домушник» вынес из дома пенсионерки украшения на 170 тысяч в Усть-Ижоре

&#171;Домушник&#187; вынес из дома пенсионерки украшения на 170 тысяч в Усть-Ижоре
О происшествии заявила 62-летняя жительница. Фото: Pixabay

В Колпинском районе Северной столицы разыскивают злоумышленника, обокравшего пожилую жительницу.

Инцидент произошел во вторник, 15 октября, в частном доме в поселке Усть-Ижора на улице Нижняя Ижорская. Со слов 62-летней заявительницы, неизвестный отжал стеклопакет в ее доме и пробрался внутрь. Злоумышленник вынес из дома ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 170 тыс. рублей.

Как сообщили GazetaSPb, пенсионерка также добавила, что все случилось в период с 10 часов до 12:45 15 октября.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали тройном ДТП на проспекте Энгельса. Участники заблокировали проезд трамваю.

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