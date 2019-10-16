Три иномарки заблокировали движение трамваев на проспекте Энгельса

Три иномарки заблокировали движение трамваев на проспекте Энгельса
Автомобили получили незначительные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Энгельса перед Светлановской площадью в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок. В результате столкновения заблокировано движение трамваев.

Инцидент случился сегодня утром, 16 октября. Со слов очевидцев, Honda, Chevrolet и Volkswagen «встретились» в 8:50.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», участники получили незначительные повреждения. Трамвайное движение оказалось заблокировано в обе стороны.

К месту происшествия выехали сотрудники ДПС. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном наезде на пешехода. Пожилой мужчина погиб от колес эскалатора. Он скончался в машине скорой помощи.

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