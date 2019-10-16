Водитель экскаватора насмерть сбил пожилого жителя в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Пожилого мужчину сбил водитель, управляющий экскаватором.

Трагический инцидент случился во вторник, 15 октября, в Поселке Любань, напротив дома №11 по проспекту Мельникова. По предварительным данным 27-летний водитель землеройной машины выезжал с прилегающий территории, когда позади него оказался 61-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, к месту оперативно прибыли медики, однако до больницы пострадавший не доехал. Пожилой мужчина скончался в машине скорой помощи.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о полыхающей квартире в Выборге. Спасатели боролись с огнем около получаса.