Спасатели потушили полыхающую квартиру в Выборге

Спасатели потушили полыхающую квартиру в Выборге
Информация о пострадавших уточняются. Фото: Baltphoto/ Павел_Долганов

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили квартиру в жилом доме. Инцидент произошел вечером вторника, 15 октября, на Ленинградском проспекте.

Возгорание случилось поздним вечером. К месту оперативно прибыли семь пожарных на двух единицах спецтехники. Огонь охватил обстановку помещения общей площадью 22 квадратных метра.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, огнеборцы тушили огонь чуть более получаса. К 23:23 возгорание удалось полностью ликвидировать.

Причины пожара и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что спасатели потушили частный дом. Все произошло в поселке Ермилово.

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Спасатели потушили полыхающую квартиру в Выборге