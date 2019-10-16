Спасатели потушили полыхающую квартиру в Выборге

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили квартиру в жилом доме. Инцидент произошел вечером вторника, 15 октября, на Ленинградском проспекте.

Возгорание случилось поздним вечером. К месту оперативно прибыли семь пожарных на двух единицах спецтехники. Огонь охватил обстановку помещения общей площадью 22 квадратных метра.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, огнеборцы тушили огонь чуть более получаса. К 23:23 возгорание удалось полностью ликвидировать.

Причины пожара и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что спасатели потушили частный дом. Все произошло в поселке Ермилово.