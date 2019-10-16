Спасатели за час потушили горящий частный дом в Ермилово

В Выборгском районе Ленобласти пожарные тушили частный дом. Все произошло сегодня ночью, 16 октября, что в поселке Ермилово.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного управления в 4:57. К месту происшествия прибыли шесть спасателей на двух машинах спецтехники. Постройка горела на 36 «квадратах».

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, к 5:59 возгорание было полностью ликвидировано.

Информация о возможных пострадавших не приводится. На месте происшествия работают дознаватели.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пожарные тушили дом и баню. В ликвидации огня участвовали семь сотрудников. Причины возгорания выясняются.