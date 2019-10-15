Спасатели тушили полыхающие дом и баню в садоводстве «Железнодорожник»

Спасатели тушили полыхающие дом и баню в садоводстве &#171;Железнодорожник&#187;
Причины пожара не сообщаются. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Лужском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом и баню. Инцидент произошел во вторник вечером, 15 октября, в СНТ «Железнодорожник».

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 20:54. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные. Огонь на площади 66 квадратных метров удалось полностью ликвидировать к 22:11.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, в тушении огня были задействованы семь сотрудников и две единицы специальной техники.

Ведется дознание, информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Ковалево. 13 спасателей тушили хозяйственные постройки. Пожарные боролись с огнем более полутора часа.

баня ГУ МЧС России по Ленобласти пожар
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