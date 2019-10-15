В Ковалево 13 спасателей тушили хозпостройки

В ликвидации огня были задействованы 13 спасателей. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В ликвидации огня были задействованы 13 спасателей. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели тушили горящие хозпостройки на площади 134 квадратных метров. Все произошло 15 октября в поселке Ковалево.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 20:05. К месту оперативно прибыли 13 спасателей на четырех единицах специальной техники. Пожарным удалось ликвидировать возгорание к 21:45.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, спасатели боролись с огнем более полутора часов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят дознание. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании на территории магазина в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».