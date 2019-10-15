Петербуржцы рассказали о пожаре в детском магазине на пересечении Брестского и Захарова

На пересечении Брестского и Захарова произошел пожар в магазине детских товаров. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

О случившемся сообщили в ночь с 15 на 16 октября. Со слов очевидцев, к зданию подъехал две пожарные машины.

В комментариях к записи подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали, что указанного магазина уже нет на месте, он переехал в другое место.

«Задымление было, крышу резали», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом дорожно-транспортном происшествии в Петербурге. Дорогу не поделили четыре автомобиля.