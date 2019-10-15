Четыре легковушки устроили пробку на Маршала Новикова

Четыре легковушки устроили пробку на Маршала Новикова
Обстоятельства ДТП не сообщаются. Фото: vk.com/spb_today

На улице Маршала Новикова в Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился 15 октября.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на участке ограничивали движение.

На опубликованных кадрах видно, что участниками аварии стали четыре легковых автомобиля, они перегородили проезд другим участникам. У двух легковушек повреждена передняя часть.

Информация о пострадавших в соцсети «ВКонатке» не приводится. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП, среди участников оказались автомобили службы каршеринга и мотоцикл. Они «встретились» на Малоохтинском проспекте.

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Четыре легковушки устроили пробку на Маршала Новикова
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