На Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП с двумя каршерингами

На Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП с двумя каршерингами
Состояние участников не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. Страшная авария случилась сегодня, 15 октября, на Малоохтинском проспекте перед Гранитной улицей.

Со слов очевидцев, среди участников ДТП есть водители каршерингового автомобиля сервиса «Яндекс. Драйв», делимобиль, BMW и Audi. Они также добавили, что последней иномарке повезло меньше всего, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали, что к месту происшествия прибыли машины скорой помощи, реанимации и пожарные.

На участке образовалась крупная пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о подробностях смертельного наезда на пешехода. Погибшим оказался 60-летний житель.

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