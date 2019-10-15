Стали известны подробности смертельного наезда на пешехода на Рабочей улице

Сегодня, 15 октября, в Северной столице произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

По предварительной информации, все произошло около 20:00 вне зоны пешеходного перехода на пересечении Таллинского шоссе и Рабочей улицы. 45-летний мужчина, управляющий автомобилем марки Hyundai Creta, наехал на перебегавшего дорогу мужчину.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по городу, 60-летний гражданин скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном ДТП. На месте происшествия образовалась крупная пробка.