Пешеход погиб переходя по «зебре» в Старо-Паново

Пешеход погиб переходя по &#171;зебре&#187; в Старо-Паново
Столкновение оказалось смертельным. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы произошло смертельное ДТП. Сегодня вечером, 15 октября, на Рабочей улице сбили человека.

Со слов очевидцев, трагический инцидент случился в зоне пешеходного перехода. В комментариях сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи задались вопросом, кто нарушил правила – пешеход или водитель.

На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. На участке образовалась большая пробка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в одном из жилых домов Петербурга. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло из-за бытовой техники. Как сообщили в ГУ МЧС России по городу, помещение выгорело по всей площади.

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