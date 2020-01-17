В Петербурге подобрали шесть мест для Госсовета

Президент России Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции. На фоне этого вновь активизировались слухи о переезде органа в Петербург.

«Мойка78» подобрала шесть мест, в которых мог бы расположится Госсовет. В перечень попали исторические здания и развивающиеся территории.

Госсовет мог бы поселится в Таврическом дворце на Шпалерной улице. В разное время в нем собирались Временный комитет Госдумы, Временное правительство и Петроградский совет рабочих депутатов. Сейчас в здании расположена штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Подходящим для Госсовета его делает высокий статус.

На просторах телеграма для Госсовета выбрали Мальтийскую капеллу (Воронцовский дворец на Садовой, 26). Интерьеры здания были отреставрированы к 300-летию Петербурга. Сейчас в нем располагается Суворовское военное училище.

Среди территорий, где можно отстроить новое здание для Госсовета, предложены Крестовский остров и Охтинский мыс.

Намыв на Васильевском острове, напротив, назван одним из неподходящих. Место это активно застраивается однотипными высотками и лишено развитой инфраструктуры. Не подходит для Госсовета также территории Набережной Европы. Участок этот уже выбрали для размещения парка Тучков Буян.

Госсовет РФ — неконституционный совещательный орган при президенте РФ. Создан по указу президента РФ в 200 году. В его задачи входит рассмотрение насущных политических вопросов. Не являеется органом госвласти.