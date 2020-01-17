Модель Ксения Пунтус объяснила свое падение из окна

Модель Ксения Пунтус объяснила свое падение из окна
Девушка снова ведет свой блог. Фото: https://www.instagram.com/k_ksusha/

Она назвала инцидент случайностью.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем модель Ксения Пунтус рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что выпала из окна из-за нелепой случайности, поэтому все слухи – не более, чем домыслы. Пунтус заявила, что не употребляла перед падением запрещенных веществ и таблеток. Модель уточнила, что внук Никиты Михалкова ничего плохого ей не делал и вообще она назвала его чудесным человеком, с которым ей нравится проводить время вместе.

Напоминаем, что Пунтус рассказала, что в роковой вечер немного выпила, села у окна и полетела вниз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал о падении модели Ксении Пунтус. Девушку с травмами обнаружили под окнами дома. Она могла упасть с третьего или четвертого этажа.

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