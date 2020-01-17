Алена Водонаева призналась, что встречается с молодым хоккеистом

Она заявила, что занимается любовью каждый день и не может иначе.

Об этом стало известно 17 января. Обо всем рассказала телеведущая и модель Алена Водонаева в интервью для YouTube-канала «Ковальский». Она призналась, что встречается с молодым хоккеистом. Имя спортсмена женщина раскрывать не стала, но сказала, что у него «большая клюшка». Водонаева заявила, что она очень требовательна ко второй половинке. Звезда считает себя непростым человеком, но она подчеркнула – к себе она тоже требовательна.

Напоминаем, что Водонаева дважды выходила замуж, но сейчас в разводе и периодически рассказывает о своих любовных интригах. Недавно звезда написала книгу о том, как нравится мужчинам и быть настоящей женщиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алена Водонаева назвала собравшихся рожать россиянок «быдлом».