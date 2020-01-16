Алена Водонаева назвала собравшихся рожать россиянок «быдлом»

Участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала предложение президента выплачивать по миллиону рублей за третьего родившегося ребенка в семье.

«Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», – написала Водонаева в своем Instagram.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американским исследователям удалось обнаружить скрытые татуировки на мумиях с помощью инфракрасного излучения. Ученые использовали для эксперимента семь женских мумий, возраст артефактов составляет три тысячи лет. Саркофаги были найдены в египетского некрополе Дейр-эль-Медина.