На древнеегипетских мумиях ученые обнаружили невидимые татуировки

На древнеегипетских мумиях ученые обнаружили невидимые татуировки
Личности найденных женщин установить пока не удалось. Фото: pixabay.com

Американским исследователям удалось обнаружить скрытые татуировки на мумиях с помощью инфракрасного излучения.

Ученые использовали для эксперимента семь женских мумий, возраст артефактов составляет три тысячи лет. Саркофаги были найдены в египетского некрополе Дейр-эль-Медина. Инфракрасные лучи помогли американским специалистам увидеть тридцать скрытых от любопытных глаз татуировок. Вероятнее всего, изображения должны были выполнять защитную функцию.

Так, ученые нашли крестообразные рисунки на руках одной из умерших. На шее другой женщины был вытатуирован глаз. Отметим, что на сегодняшний день известно лишь о двенадцати татуированных мумиях, причем лишь одна из них — мужская.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые с помощью технологии отслеживания передвижений глаза составили карту привлекательности женской груди.

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